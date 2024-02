Competencias de gobiernos en medioambiente

Es la Constitución Política del Estado (CPE) la que asigna las competencias a los gobiernos del Estado (arts. 298-304). Una ley del Gobierno central también puede hacerlo, pero únicamente en aquellas materias en las que la CPE no lo haya hecho, y definiéndolas como uno de los cuatro tipos de competencias: privativa, concurrente, compartida o exclusiva. Además, es una ley nacional la que especifica la distribución de responsabilidades entre las tres o cuatro escalas de gobierno, en materias tipificadas como competencia compartida y concurrente (CPE, art. 297; Ley 031, art. 72).

Extrañamente, la CPE no asigna competencias exclusivas a los gobiernos departamentales en materia de medioambiente, salvo para prestar “servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria” y para la “promoción y conservación del patrimonio natural” (art. 300.14y18).

No obstante, existen competencias concurrentes para “preservar, conservar y contribuir a la protección del medioambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental”; conservar el “suelo, los recursos forestales y los bosques”; proteger las “cuencas”, regular la “caza y pesca” y los “residuos industriales y tóxicos”, así como para ejecutar “proyectos de tratamiento de residuos sólidos” (CPE, art. 299.I.1,4,8,9,11y16). Esto implica que, mediante ley, el Gobierno central regula estos temas (establece las prohibiciones, obligaciones y sanciones), y los demás gobiernos simplemente las aplican y prestan servicios. Es decir, hacen de autoridades de control regulatorio. El “a quién le toca qué” en esto se establece en la Ley Marco de Autonomías (Ley 031) o en las leyes nacionales de las correspondientes materias.

En esto, a los gobiernos departamentales les toca prestar algunos servicios para la conservación y protección del medioambiente (Ley 031, arts. 87.IV.1 y 88.IV.2yV.2). Puesto que estos gobiernos no pueden establecer prohibiciones, obligaciones y sanciones en el tema (CPE, arts. 14.IV, 109.II y 116.II), las gobernaciones podrían controlar y sancionar sólo si una ley nacional dice que algo en específico está prohibido u obligado, y se dice expresamente cuál es la sanción en caso de incumplimiento (los reglamentos carecen de esta capacidad). De no establecerlo así, la autoridad departamental no podría obligar a nada y menos estaría facultada para imponer sanciones. En su caso, estos actos administrativos serían nulos (CPE, art. 122), y constituirían delito de “Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes” (CPE, art. 153).