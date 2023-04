Comunicación en crisis

Impajaritable es un término aceptado en la RAE que significa “que no puede impedirse”. Sus sinónimos son forzoso, ineluctable, ineludible o inevitable. Aunque tiene un sonido plumífero, me gusta usarlo como adverbio, seguido del sufijo mente: las crisis suceden impajaritablemente. No las podemos evitar. Grandes o pequeñas, debemos enfrentarlas y evitar empeorarlas a través de un mal manejo de la comunicación pública.