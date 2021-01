Comunidad científica explica a EL DEBER cómo debe gestionarse la pandemia

1. ¿La segunda ola de la pandemia es más o menos peligrosa que la primera, considerando contagios y letalidad?

Aquí hay una situación especial que tenemos que analizar. Si bien la tasa de contagios está siendo tan agresiva, tan dramática, como vemos hoy, porque ahora no se sabe quién está contagiado, por tanto, la tasa de contagios demuestra la agresividad que tiene. De acuerdo a la letalidad, tenemos a nivel nacional un 4%, eso no habla de la situación real que vivimos nosotros en Santa Cruz específicamente. Por ejemplo, en Montero tenemos un 8,8% de letalidad, más alto que en Santa Cruz de la Sierra y eso es de acuerdo a lo que se está manifestando ahora. La letalidad en Santa Cruz es del 7,7%. Otros países están por debajo del 3%.



Qué pasa cuando nuestros pacientes llegan a la UTI, ya llegan complicados, y la tasa de mortalidad es superior al 50% y no solamente hablo a nivel de Santa Cruz, sino nacional. Incluso en La Paz es del 80%, y en Santa Cruz es de arriba del 50% en UTI. Eso habla de la agresividad y la gravedad de la enfermedad.

Esta segunda ola es más peligrosa que la primera, de acuerdo a la tasa de contagios y por la agresividad que está teniendo. En la primera ola la tasa de contagios era de 1,2%, y ahora hemos sobrepasado el 1,5%. Incluso en algunas situaciones hemos llegado, en la primera quincena de enero, aumentó a 1,8%. En la primera ola la tasa de letalidad fue del 5% a nivel nacional.

2. ¿Las medidas actuales son las correctas para frenar la pandemia?

Hasta ahora se están tomando decisiones, una que viene a ser la restricción de los horarios, otra el rastrillaje, sin tomar en cuenta dónde se van a internar esos pacientes, considero que no son las adecuadas. Nosotros hemos dicho que para hacer una restricción de horarios debe cumplirse en el tiempo en que están habilitadas todas las instituciones para atender al público, deben cumplir estrictamente todas las normas y las leyes existentes. Hemos comprobado que no se cumplen. Otra situación es que el rastrillaje del que habla la alcaldesa, con la avanzada de los médicos que van a los domicilios a dar el tratamiento para identificación de los casos, se queda nomás ahí, no se interna al paciente ni se lo lleva a una sala de aislamiento, peor si en su domicilio no tiene las condiciones de guardar esos cuidados. Pero si encuentras pacientes con síntomas moderados, la obligación, como médico o brigadista, es referirlo a un centro de internación de segundo nivel y si encuentra un paciente grave se lo lleva a una UTI en tercer nivel. El gran problema es que no tenemos la capacidad suficiente de contención de estos tipos de paciente porque hasta ahora los recursos humanos no están llegando, no los tenemos y ya se ha manifestado la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, ha exigido la rotación del personal y la ampliación de los horarios, me refiero a la doble percepción porque no hay la cantidad suficiente de los especialistas. Quienes trabajan están 24 horas en una institución y se acabó, no pueden trabajar en otro lado y son 24 horas en una semana, con un día más, o sea dos días a la semana. Le quedan cinco días y no puede trabajar en otro lado porque no le permite la Ley. Las medidas tomadas hasta ahora no son las adecuadas.

3. ¿Considera necesario una nueva cuarentena rígida? Y si es así, ¿de cuánto tiempo y qué características debiera tener?

El 19 de noviembre fue mi primera conferencia, en la que di a conocer que la segunda oleada estaba iniciándose, ya se estaba dando el aumento del mismo en la curva epidemiológica. A raíz de eso yo lancé para disminuir ese aumento, de que podamos tener una Navidad y un Año Nuevo tranquilos, debimos lanzar una cuarentena rígida entre 14 y 21 días porque es el tiempo evolutivo del virus, los síntomas y signos duran ese tiempo, para luego ir decayendo por su replicación viral.



Por los tanto debe tomarse una cuarentena rígida, y debería ser de 14 días. A pesar de la situación económica que estamos viviendo, somos conscientes de ello, nos estamos muriendo.

Desde el 1 hasta el 25 de enero tenemos 23 colegas muertos, solo hablo de médicos. Desde el inicio de la pandemia, en marzo, estamos con 92, solo médicos en Santa Cruz de la Sierra. Nos estamos infectando y los profesionales en salud nos estamos muriendo. Ahora tenemos en UTI internados como ocho colegas, conectados a un respirador mecánico, tanto en la seguridad social, de corto plazo, como en centros privados y hospitales públicos.



Todo eso nos lleva a que, en esta cuarentena, no solo por el bienestar del profesional en salud, sino de la población en general.

La cuarentena rígida no debe ir sola, sino acompañada de la vacunación, es decir de la inmunización masiva, nosotros ya no estamos escogiendo vacunas porque ya todos han seguido un proceso, por supuesto hay una mejor que otra en proporción a la inmunidad que nos dan, desde 70 a 75%. Hay que inmunizar para que cuando llegue la vacuna se vaya flexibilizando la cuarentena.

Sobre las fechas de llegada de vacunas, las decisiones que se están tomando son políticas, no técnicas. Cómo nos van a pedir que aguantemos, nos estamos muriendo, y no solo los profesionales en salud, la población en general.



Ayer me han reportado de Santa Rosa, cerca de Portachuelo, de que han muerto cinco personas, cada una en sus domicilios, eso es grave y está escapando a todos los controles sanitarios que deben existir.

Toda esta tasa de contagios ha sobrepasado al sistema de salud, ha colapsado el sistema de salud totalmente, no hay espacio donde usted vaya.

Si el Gobierno no toma medidas drásticas en la compra de la vacuna, el Colegio Médico y la Universidad se harán cargo de la compra para traer a sus afiliados.



La tercera medida, aparte de la cuarentena y de la inmunización, deben ser los diagnósticos. Y nosotros ahora tenemos los diagnósticos rápidos o primarios, que permitirán realizar un tratamiento oportuno y vamos a evitar que nuestros pacientes se compliquen y lleguen a una tercera fase, a una UTI. Para eso debemos tener los recursos humanos y el espacio físico, cosa que no pasa ahora.

Son las tres medidas que deben tomarse para frenar esta tasa de contagio.

La cuarentena rígida es una de las medidas específicas y recomendadas a nivel internacional, como se hace ya en otros países.

4. Las tomas de decisiones referidas a la pandemia en Bolivia ¿son más políticas o sanitarias?

En la instancia local pasa exactamente lo mismo, las medidas son más políticas que técnicas. Se están tomando medidas en las que no está importando la vida del ser humano, porque ya se puede transitar hasta la medianoche, lo que significa que el tiempo que están dando a boliches, restaurantes, etc., les permitirá estar hasta las 12. La afluencia de la gente que no tiene conciencia y que no usa las medidas de protección será mayor y por tanto los supermercados, mercados, las ferias, van a tener mayor libertad y veremos mayor contagio. Las son medidas más políticas que técnicas sanitarias.



Creo que las elecciones subnacionales son las que nos están revolcando totalmente, justo caen en la segunda ola. Esto permite que un político haga política con la pandemia y es lo que está sucediendo. Lo que vemos es que se toman decisiones políticas y no técnicas ni sanitarias. Otra cosa que estamos viendo cómo los políticos han tomado esta decisión, es el populismo que debe tener cada uno de ellos, sino que en nuestra población no tenemos una cultura adecuada, ni propia, porque si no me exigen o me obligan a hacerlo, no lo hago. Es lo que vivimos. Nuestra cultura, más las medidas que se están dando del horario, que de restringido no tiene nada, porque el virus no sale de una a cuatro.

5. ¿Considera que las elecciones debieran realizarse el 7 de marzo o postergarse?