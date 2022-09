Con el corazón en la mano

Si no fuera por las circunstancias de su vida, Edita debería celebrar el salir de ese lugar, ubicado en Villa Flor, distrito 13 de Santa Cruz de la Sierra, más o menos donde el diablo perdió el poncho. No tanto por los casi cinco kilómetros que la separan de lo que se ha convertido ya en su segundo hogar, el Hospital Oncológico, sino por las condiciones miserables en la que viven ella y Joel: sin agua potable, sin energía eléctrica, sin techo y cama decente. No tiene baño. Ni cocina. Ni comida asegurada.

No pasan 24 horas cuando recibo otra llamada. Esta vez, de Antonio que acaba de llegar de la comunidad de San Pablo, asentada en la Tierra Comunitaria de Origen en Guarayos, acompañando a Osfin, un avasallado denunciado como avasallador por los avasalladores que amenazan quitarle la tierra heredada de sus antepasados. Parece un trabalenguas, pero es mucho más que eso. Antonio y Osfin gritan sus propios llamados de auxilio. El drama no es menor que el de Edita. Solo es distinto. ¡Qué dolor, los dueños de la tierra siendo demandados en la justicia como avasalladores, nada menos que por delincuentes que gozan del aval y protección de un sistema judicial que premia a los ladrones y asesinos! Otra vez, a buscar ayuda.

Ni bien termino de escuchar a Osfin y Antonio, me topo con un drama distinto. Un adolescente curtido por el sol, el viento, el maltrato, se acerca y nos pide plata. Le digo: “No, mijito, no le voy a dar plata... lo invitamos a almorzar”. Claro que acepta, desea pollo y pide un plato más para su primo. En la espera voy haciéndole preguntas mientras lo abrazo... me dice que se llama Nilo, que huyó de un hogar donde llegó luego de ser abandonado en alguna canastita. Va contando su drama, sin manifestar emociones. Le pregunto si no tiene sueños. Me mira, calla y luego lanza otra pregunta a modo de respuesta: “¿Sueño?”.