Con el ingreso de Bolivia al Mercosur empresarios ven cuatro desafíos a superar

Bolivia se encuentra en la recta final para que tras ocho años de idas y venidas finalmente sea incorporada como socio pleno al Mercado Común del Sur ( Mercosur ). Ante este contexto el empresariado de país considera que se deben trabajar en cuatro desafíos medulares, si se quiere participar en este bloque económico y no solo mirar desde el palco.

Pablo Camacho, presidente de la CNI, considera que es importante trabajar en la diversificación de la oferta productiva, en tener diferentes alternativas industriales y no solo unas cuantas.

“El OK de los diputados brasileños es una señal positiva de apoyo a la solicitud boliviana de ingreso al Mercosur como miembro pleno desde hace varios años atrás. Es fundamental que previo al ingreso de Bolivia al Mercosur entre el sector público y privado se coordine una agenda de productividad y competitividad – país para evitar que las asimetrías de competitividad que existen entre países actúen en desmedro de las empresas bolivianas”, sostuvo Camacho.

Al respecto, Marcelo Cruz, presidente de la Asociación del Transporte Internacional (Asociatrin), no tomo con agrado el avance de las negociaciones e indicó que el transportista boliviano no podrá competir con los de Brasil, Paraguay o Argentina.

“Ya se sabe lo que pasa cuando no se está preparado para ello. Aún está fresca en la memoria la advertencia que se le hizo a Gony y sus entusiastas negociadores de la Cancillería cuando tozudamente se empeñaron en crear una Zona de Libre Comercio con Mercosur, el país acumuló un déficit comercial por más de 40.000 millones de dólares hasta hoy, siendo que, de 238 millones de dólares en 1996, el déficit subió crecientemente hasta casi 2.800 millones en 2022. Esta situación es la consecuencia del libre comercio de productos tangibles, que el bloque supo aprovechar ganando el mercado boliviano, mientras que Bolivia no, por las trabas paraarancelarias que enfrenta. Algo parecido podría pasar, en el campo de los servicios, si es que no nos ponemos las pilas para competir”, advirtió Rodríguez.