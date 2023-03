Con Evo Morales, la búsqueda de gas natural costó $us 2.685 millones sin resultados esperados

El Gobierno tocó la llaga a la gestión del expresidente Juan Evo Morales. En la víspera el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, respondió a las críticas lanzadas por el ex jefe de Estado, que cuestionó la política económica adoptada por la administración del actual presidente, Luis Arce. Y lo hizo, recordando los fallidos resultados en la búsqueda de gas, que por años fue el sostén de las arcas estatales.

“Con esos niveles de inversión de ejecución efectiva, obviamente no ha habido los réditos que se hubieran esperado en el sector petrolero y actualmente la economía boliviana está pagando las facturas de no haber hecho esa inversión, en la manera agresiva que les he ido señalando”, reprochó.