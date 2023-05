Con final de vacunación contra la aftosa ganaderos ven la oportunidad de exportar genética cebuina

Describió que el país exportó productos cárnicos en cortes especiales, hamburguesas congeladas y otros a China, Hong Kong, Ecuador y Perú. El gigante asiático demandó carne por un valor de $us 98,7 millones. Asimismo, Blanco destacó que Bolivia no sólo exporta carne bovina, sino también comercializa en el mercado internacional semen de razas cebuinas a países vecinos como Brasil y que se cerró acuerdo con Cuba y otros países de la región.

Acotó que el esfuerzo sinérgico Gobierno-empresarios dio el resultado esperado. En 2005 la exportación de carne de res y derivados era de 1.000 toneladas por $us 2 millones; con la apertura de China se disparó a $us 24 millones en 2019; en plena pandemia hubo un récord por $us 70 millones y en 2022, la carne, hamburguesas y despojos comestibles sumaron $us 187 millones, “monto que pudo ser el triple, pero los cupos limitaron la exportación”, subrayó.