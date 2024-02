Con la abrogación de la Ley 417, el Mutualista deja de ser propiedad de la ciudad

El concejal Alberto Vaca lamentó las declaraciones de Medrano, que generan confusión. “Lo que dice es falso. La abrogación no quiere decir que hemos entregado el derecho propietario a Crapuzzi. Incluso Diego Ramírez Cruz, uno de los dos vocales de la Sala Constitucional, en la sentencia aclara que esta no significa que Crapuzzi sea el dueño, porque aún hay un litigio de dos derechos propietarios, y tiene que definirse quién tiene el mejor. Con la abrogación, simplemente no pueden continuarse otros trámites, mientras no se dilucide quién es el dueño”, recalcó.