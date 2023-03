“Con la vara que mides serás medido”

“Con la vara que midas serás medido”, es un dicho ampliamente difundido, cuyo origen se remonta a los evangelios canónicos. En efecto, esta frase es atribuida a Jesús en el evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos de 36 al 38. El refrán recuerda la importancia de tratar a otros como deseamos ser tratados, y de no hacer nada en contra de los otros que no estemos dispuestos a sufrir en carne propia. Después de todo, esa será esa la medida en que seremos correspondidos.

Unos de los pilares jurídicos del derecho y prevenido en la Constitución, art. 116.II, conc. con el art. 4, del Código penal, es el Principio de Legalidad que posee un significado jurídico, ya que “fija el contenido de las normas que penalizan, no permitiendo que el ilícito penal sea establecido de manera genérica sin definición previa de la conducta punible y determinación de la sanctio juris aplicable”. No hay delito sin que antes de la práctica del hecho haya una ley que lo tenga descrito como punible. Por otro lado, la pena no puede ser aplicada sin ley anterior que la haya advertido. Es así que es lícita cualquier conducta que no se encuentre definida en ley que la penalice.