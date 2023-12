Con licencia para disparar

¿Cómo reaccionaron las autoridades? El ministro de Gobierno declaró escuetamente que no permitirá acciones delictivas y su mano derecha el excomandante de la Policía, Jhonny Aguilera, declaró, sin rubor alguno, que no existe impunidad en en los casos de avasallamientos. No existe proporción alguna entre las declaraciones de ambas autoridades y las acciones emprendidas por estos mismos personajes en otras circunstancias, cuando ciudadanos movilizados por causas que consideraban justas, fueron perseguidos, apresados y denigrados.