Con o sin gobernador

La democracia contemporánea y Estado de Derecho van de la mano. No se puede gobernar democráticamente por fuera de las reglas del Estado de Derecho. El filósofo alemán Gustav Radbruch, en su ensayo “Relativismo y Derecho” enseña que: “La democracia es con certeza un bien loable, pero el Estado de derecho es como el pan diario, como el agua para beber y el aire para respirar, y lo mejor de la democracia es precisamente esto, que sólo ella es apropiada para garantizar el Estado de derecho”. En otras palabras, sin democracia no existe Estado de Derecho y sin esta no existe aquella.