Concordato irrevisable

Enseña que el procedimiento formal para la celebración de tratados tiene 4 fases: i) negociación/adopción del texto, ii) firma, iii) manifestación de la intención de obligarse (ratificación/adhesión), iv) canje/depósito de instrumentos (Benadava, 2004). Puntualiza que la “aprobación” del tratado sólo es necesaria si el “derecho interno así lo requiere” (ídem), remarcando que no le confiere eficacia. Explica que la “ratificación” es el “acto mediante el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado” (ídem). En suma, un tratado aprobado pero no ratificado, no es eficaz.