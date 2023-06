Condenable violencia política

En este caso, la actuación de la Policía ha sido tan reprochable como cuando se realizaba el paro de los 36 días. Los uniformados llegaron y detuvieron a quien encontraron a su paso, sin tener certeza de si habían participado en el hecho o no. Además, hay denuncias de abusos y golpes a los aprehendidos, incluso hay un par de testimonios que hablan de un joven que vomitaba sangre por la agresión policial. El comandante justifica el uso de agentes químicos, pero no responde por la actuación discrecional de sus subalternos.

La conducta policial merece más reproche aún porque detuvo a varias personas, pero no a las que agredieron a la asambleísta, a pesar de que fueron filmadas. Ellas huyeron a vista y paciencia de los uniformados. La eficiencia policial queda en duda porque hasta la fecha no fueron detenidas para que respondan por la golpiza, dando lugar a un sinfín de especulaciones.

El balance de todo lo relatado determina que una sola sea la posición frente a estos hechos. No es tolerable la violencia, venga de donde venga; más aún si se trata de violencia política contra las mujeres, porque esto demuestra que la ley de paridad de género y otras medidas son un cascarón vacío cuando se sigue presionando para que ellas no tengan derecho a tener una vida política, gobernar, legislar ni hacer activismo. Esto no solo habla mal de quienes cometen estos actos condenables, habla muy mal de quienes tamizan sus respaldos a conveniencia y no coadyuvan a terminar con esta barbarie.