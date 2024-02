Condenan a ladrones de ganado tras casi 12 años de peregrinaje en la justicia

El tribunal 11 de sentencia conformado por los jueces Zulema Medina y Rebeca Guzmán, condenó a 5 años y 4 meses de cárcel a Juan Marcelo Salvatierra Rojas y a 3 años y 2 meses a Darko Kanez Araya al ser encontrados culpables del delito de robo agravado de ganado vacuno y asociación delictuosa. Además, fue absuelto de culpa otro hombre al no encontrarse en su contra pruebas fehacientes.



Sin embargo, los dos sentenciados están en libertad y la Fiscalía tendrá que realizar gestiones para que el tribunal ordene la detención en la cárcel.



El fallo llegó a su final tras la denuncia y la acusación presentada por la Fiscalía a través de la fiscal Tania Oropeza.



Para el abogado defensor de los ganaderos afectados, Jorge Pérez, se trata de una sentencia histórica por cuanto es la primera vez que luchan hasta el final para sentar precedentes de este delito que casi siempre quedaba en la impunidad.



Pérez aseguró que todo se remonta al año 2012 en tres propiedades ubicadas en Pailón.



De acuerdo con las investigaciones de la Policía y la Fiscalía, los sentenciados formaban parte de una asociación delictiva que durante dos años trasladaba las reses de una propiedad a otra para para ocultar la falta de las mismas y eran vendidas a terceras personas incurriendo en el delito de abigeato. Juan Marcelo Salvatierra Rojas era el administrador de una de las propiedades que entró en asociación delictiva con Darko Kanez Araya para cometer el delito.



Borraban todas las huellas



Las familias afectadas en al menos tres propiedades, empezaron a descubrir la falta de las cabezas de ganado y se vieron obligadas a formular denuncia.



El abogado Pérez afirmó que, por las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la Policía, los autores del permanente robo agravado de ganado, operaban especialmente en las noches trasladando el ganado a otros lugares.



Para burlar los controles y a los propietarios, el administrador y otros implicados procedían a borrar las huellas de los caminos por donde trasladaban el ganado utilizando tractores y ramas. De esa manera borraban todas las huellas y los afectados primero no se daban cuenta.



Sin embargo, para el abogado Jorge Pérez, que defiende a las víctimas, no hay crimen perfecto porque se llegó a descubrir todo.



Una muerte de por medio



La historia del robo agravado de ganado vacuno, no solo generó jugosas ganancias a los autores y pérdidas millonarias a ganaderos, sino que también se registró una muerte que, según dicen, buscaba entorpecer el esclarecimiento de todo.



En las diligencias judiciales también se registra la muerte de un hombre que estaba siendo investigado como autor y partícipe de la organización delictiva. El hombre apareció muerto, se iniciaron las investigaciones pues inicialmente los familiares aseguraron que se trataba de una muerte violenta. Al final la Policía estableció otra causa de muerte, pero que tenía el fin de que los familiares o dolientes cobren un seguro millonario pero el plan quedó frustrado. Significa que el plan con fines de apoderarse de dinero con el cobro de un seguro y tapar el robo de ganado, quedó al descubierto.



Pérdidas por $us 2,5 millones



Para los ganaderos o cualquier ciudadano que apuesta a la crianza de ganado vacuno, el delito de abigeato se ha convertido en uno de los problemas más serios que provoca grandes pérdidas económicas, pero que nadie frena.



La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), así como sectores empresariales estiman que solo en la gestión de 2022 ocasionó pérdidas por $us 2,5 millones.



Desde Fegasacruz, en reiteradas oportunidades, se planteó la necesidad de endurecer las penas en el Código Penal por este delito hasta 10 años de cárcel para los culpables de dedicarse a esta actividad delictiva.



Mientras el defensor legal Pérez consideró que después de esta sentencia se espera que los hechos no queden en la impunidad y en adelante se garantice el trabajo de los ganaderos.



LOS INFORMES



LOS AFECTADOS. En tres propiedades de Pailón durante 2012 se robaron 1.520 cabezas de ganado y se inició una investigación que concluyó con sentencia.



UNA MUERTE SOSPECHOSA. Para desviar las investigaciones y cobrar un seguro se dice que hubo una muerte sospechosa. Sin embargo, todo se descubrió y los planes quedaron frustrados.



PARA SENTAR PRECEDENTE. La sentencia de condena fue calificada de histórica por la defensa de los afectados y se espera que siente precedentes. contra la impunidad.