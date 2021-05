Condori, Unzueta y Richter piden gestión por encima de la política

Escucha esta nota aquí

El tono fue conciliador y estuvo marcado por la preocupación para enfrentar la crisis económica y sanitaria. Los gobernadores de Chuquisaca, Damián Condori; de Beni, Alejandro Unzueta, y de Pando, Regis Richter, expresaron -por separado- el deseo de anteponer la gestión a la política y así buscar acuerdos en sus asambleas legislativas donde existe una representación mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Primera señal. Ayer en Sucre, el nuevo gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Ricardo Zárate, a pesar de representar a partidos distintos, plantearon la necesidad de atender las necesidades regionales por encima de la política.





Condori, quien se impuso al MAS en las elecciones de segunda vuelta con Chuquisaca Somos Todos (CST), pidió en su primer mensaje coordinar con el Legislativo una agenda de salud, reactivación económica y generación de empleo. “Nos toca trabajar por nuestro departamento, tomando en cuenta que no estamos en las mejores condiciones. Será muy importante la participación de cada uno de los actores principales de las instituciones, de nuestra Asamblea, de la Brigada Parlamentaria, alcaldes, concejales, policías, militares, profesionales de salud y universitarios”, afirmó.

De los 21 asambleístas que son parte del Legislativo regional, 14 son del MAS y solo cinco de CST. Los restantes dos corresponden a la representación indígena.

“Quiero convocar a que hagamos ese pacto de reconciliación, si bien hasta el día de las elecciones éramos adversarios políticos, a partir de que fuimos electos nos debemos a nuestro departamento”, sostuvo Condori.

En Trinidad, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Cecilia Giraldo (MAS), administró juramento al médico Alejandro Unzueta Shriqui como nuevo gobernador de Beni, quien ganó la contienda electoral por el Movimiento Tercer Sistema (MTS). “Basta de colores políticos, unámonos en un solo color”, remarcó Unzueta, luego de destacar las potencialidades del departamento para enfrentar la crisis que afecta a la región, por efecto de la reducción de ingresos.

En Cobija, Regis Richter, también del MTS, juró como gobernador junto a la vicegobernadora Ana Paula Valenzuela. Aseguró que “ya no es tiempo para hacer política” porque se debe hacer gestión para salir adelante.

“Queremos paz, no más división, no más regionalismos. Pando no soportaría una crisis política más”, remarcó Richter tras asegurar que se requieren acciones urgentes para resolver los problemas que afectan a gran parte de la población de su región.

En Cobija, Regis Richter juró como gobernador de Pando



Alejandro Unzueta asume en la Gobernación de Beni