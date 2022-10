¿Confiar en la Policía?

Hice caso, se acercaron y me pidieron la licencia de conducir. Pregunté qué infracción cometí y me preguntaron si había tomado alcohol. Les respondí que sí, un vaso de wiski. Seguramente pensaron que a “confesión de parte, relevo de prueba” y me ordenaron ir a una estación policial, a lo que accedí.

En la EPI una policía a la que no podría reconocer porque estaba con gorra y barbijo me tomó tres veces la prueba de alcoholemia pues el resultado era menor al permitido. Pese a ello me dio un discurso sobre beber alcohol y finalmente nos despacharon del recinto, no sin antes decir a mi esposa, que filmaba el acto, que eso estaba prohibido.