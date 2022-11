Conflicto se expande a otras regiones y persiste la falta de combustibles

PAÍS

"Nos quieren cansar": presidente cívico no ve avance en mesas técnicas y se analizan más medidas

Calvo manifestó queno se descarta ninguna medida. "No podemos seguir jugando con el sacrificio del pueblo y el Gobierno no está entendiendo eso, está queriendo cansarnos y nosotros no nos cansamos", dijo. Desde Trinidad adelantaron que habrá una cuarta jornada de mesa técnica