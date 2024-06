Congreso educativo: que no sea más de lo mismo

La educación, a menudo ausente del debate público, ha cobrado protagonismo esta semana tras el anuncio del presidente Luis Arce sobre la realización del Congreso Plurinacional de Educación del 11 al 15 de noviembre en San Benito, Cochabamba. El ministro de Educación mencionó que, en este encuentro, actores educativos y sectores sociales definirán los principales lineamientos para reajustar la Ley Educativa Avelino Siñani – Elizardo Pérez.



Han pasado casi 14 años desde que esta ley fue promulgada, y este congreso pretende ser una evaluación profunda de su impacto en el sistema educativo boliviano. Al menos el presidente Arce admite que algo no marcha bien. “Todos nos vamos dando cuenta de los diferentes problemas que arrastramos. (A las universidades) nos llegan estudiantes con muchas deficiencias, tenemos problemas en la formación…”, afirmó.



Esta evaluación preliminar del presidente se queda corta, pues no hay indicios de que la educación primaria y secundaria en Bolivia haya mejorado un ápice en las materias esenciales. Tampoco hay formas de compararnos con otros países, ya que nuestros estudiantes no participan en las pruebas PISA, que miden el nivel académico de los estudiantes en sistemas educativos de casi todos los países del mundo.



Siempre se criticó que la ley Siñani-Pérez era solo un instrumento para adoctrinar a los estudiantes. ¿Se revisará su sesgo ideológico masista? Probablemente no. De entrada, Arce ha repetido el mantra con el que nació esa ley: “El Congreso nos debe permitir (…) profundizar la educación inclusiva, científica, técnica, tecnológica, productiva, revolucionaria, liberadora, progresista, intracultural, intercultural, plurilingüe, descolonizadora, despatriarcalizadora en todo nuestro sistema educativo”, dijo. Es fácil identificar los términos ideologizados de escaso valor pedagógico.



Tampoco se puede esperar mucho de quienes están detrás de la organización de este congreso. Se habla de la participación de movimientos sociales y de la infaltable COB, sectores que no tienen la más mínima acreditación para evaluar y reformar un sistema educativo.



Está por verse si este congreso contará con los elementos de medición necesarios para evaluar el sistema educativo actual y diseñar el sistema al que se quiere llegar. Al menos, un organismo como la Unesco reconoce que Bolivia ha hecho esfuerzos significativos para mejorar la inclusión educativa, especialmente para grupos indígenas y comunidades rurales. Quizá en estos 14 años se han revalorizado las lenguas nativas y las culturas comunitarias, pero no mucho más.



A pesar de los esfuerzos, es evidente que existen enormes disparidades en términos de calidad educativa entre áreas urbanas y rurales. La ley menciona que la educación debe ser gratuita, pero la realidad muestra un sistema castigado por la falta de recursos, con infraestructura deficiente y una capacitación docente insuficiente.



En el ámbito internacional, lo más probable es que Bolivia siga ocupando lugares modestos en la parte inferior del ranking. Estamos lejos de países como Singapur, Finlandia y Canadá, que sobresalen en lectura, matemáticas y ciencias. Y seguramente, también lejos de Chile, Uruguay y Costa Rica, los mejor ubicados de Latinoamérica.



Para que el congreso de noviembre tenga sentido, es crucial dejar de lado el adoctrinamiento como estrategia educativa y las peticiones de gremios que solo buscan asegurar sus pegas. Y para justificar el gasto, habría que convocar a académicos y pedagogos independientes que imaginen un sistema educativo capaz de dotar a nuestros estudiantes de las herramientas esenciales para triunfar en un mundo cada vez más competitivo.