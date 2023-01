Conminan al procurador y al Gobierno a rendir informe sobre el caso Rósza

La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) conminó al procurador Wilfredo Chávez y al ministro de Justicia, Iván Lima, a que en un plazo de 10 días presenten un informe escrito a la Asamblea Legislativa sobre el cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el abril de 2009 en el hotel Las Américas . Los opositores aseguran que no existen impedimento legal para que se cumpla con la petición, pero desde el Gobierno reiteran que existe reserva en el manejo de la información.

“Estamos presentando esta petición de informe escrito para conminar al procurador y al ministro Lima para que respondan todas las acciones que asumirán para cumplir con todo lo indicado por la CIDH , no solo para compensar económicamente y la rehabilitación de las víctimas, sino para que respondan si van a abrir un proceso penal del caso. Señores Lima y Chávez no tienen impedimento legal para dotar la información que estamos solicitando”, dijo el diputado Manuel Ormachea, de CC.

Sobre el informe solicitado, el diputado Ormachea dijo que si bien el Estado debe cumplir normas de confidencialidad con la CIDH, no existen impedimentos legales para que las autoridades aludidas entreguen la información al Órgano Legislativo.

En esa línea, Lima reiteró ayer que el único vocero del litigio es el procurador del Estado. “Este caso está bajo reserva de acuerdo al Estatuto y al Reglamento de la Comisión Interamericana. El Gobierno no pronunciará hasta que la Comisión levante la reserva , insistió Lima.

Para el diputado oficialista Juan José Jáuregui, el informe de fondo de la CIDH donde se estipulan cuatro recomendaciones al Estado boliviano no tiene un carácter vinculante, por lo tanto, considera que no se incurre en ninguna falta si no se cumplen las sugerencias.