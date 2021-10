Conozca qué necesita para viajar al exterior

Escucha esta nota aquí

A medida que fue mermando la velocidad de contagio del covid-19, los países comenzaron a flexibilizar las restricciones e imponer medidas diferentes . Aceptar unas vacunas y no permitir otras. Los casos en América Latina parecen ser diferentes a los de Europa o Asia. Por ejemplo el vecino país Argentina anunció la apertura de sus fronteras desde el 1 de octubre.

El martes pasado su Gobierno anunció que se levanta el cupo a los pasajeros que ingresan al país a partir del 19 de octubre. Lo anunció la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), luego de llegar al 50% de la población con esquema completo de vacunación.

Habrá dos vuelos semanales Buenos Aires-Santa Cruz de la Sierra desde el 1 de noviembre por Aerolíneas Argentinas.

Todas las personas que ingresen a ese país deberán completar una declaración jurada electrónica, presentar un PCR negativo de 72 horas antes del abordaje, hacerse un test de antígenos al llegar y realizar otro PCR entre el quinto y séptimo día del arribo.

Su minuta oficial dice: Los argentinos, argentinas, residentes y personas extranjeras autorizadas por Migraciones, que presenten esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso y los testeos correspondientes serán exceptuados de realizar el aislamiento.

En el caso de quienes se vacunaron en el extranjero, deberán contar con el comprobante validado por el país que efectuó la vacunación. Desde el 1° de noviembre se permitirá el ingreso para turismo de personas extranjeras no residentes de todos los países.

Los costos de las pruebas de secuenciación a las que se refieren y el costo de la estadía en los lugares de aislamiento obligatorio que dispongan las autoridades deberán ser asumidos por la persona que ingresa al país.

PARA INGRESAR A BRASIL

Brasil está abierto a muchos viajeros, vacunados y no vacunados. Todos los pasajeros que viajen a Brasil deben cumplir con ciertos requisitos relacionados con la prueba (PCR) covid-19.

Los vuelos que llegan desde India, Irlanda del Norte, Sudáfrica y Reino Unido están suspendidos hasta nuevo aviso. Los pasajeros extranjeros que en los últimos 14 días hayan estado en esos países o hayan transitado por ellos no pueden entrar ni transitar por el país.

A ESTADOS UNIDOS



Está abierto con restricciones. Los pasajeros completamente vacunados que tienen permitido entrar están exentos de cuarentena, pero deben presentar un resultado negativo de la prueba covid-19.

EEUU considera totalmente vacunados a aquellos pasajeros que cumplan con los siguientes requisitos: Las vacunas aceptadas son: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson’s Janssen.

Dos semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, con Pfizer o Moderna, o 2 semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson.

Extranjeros que no han visitado o conectado en ninguno de los siguientes países durante los últimos 14 días: China, Irán, Espacio Schengen europeo (Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano), Reino Unido, República de Irlanda, Brasil, Sudáfrica o India.

PARA VIAJAR A PERÚ

Perú está abierto a la mayoría de viajeros, vacunados y no vacunados. Todos los pasajeros, vacunados y no vacunados, que viajen a Perú están obligados a presentar una prueba de covid-19 negativa y deben completar la Declaración Jurada de Autorización de Salud y Geolocalización para ingresar al país.

QUIÉN PUEDE IR A CHILE:

Chile está abierto a ciertos grupos de viajeros, vacunados o no vacunados. Se requieren pruebas, cuarentena y formularios. Además, cada pasajero debe prerregistrarse electrónicamente antes de la salida. Extranjeros que no hayan estado durante los últimos 14 días en países con transmisión comunitaria de SARS-CoV-2 y/o países que no hayan presentado casos producidos por variantes de preocupación del virus, según lo determinado por la OMS. Asimismo, estos pasajeros deberán contar con un salvoconducto del consulado de origen y un seguro médico para su estancia. Se permite el ingreso de extranjeros que “por razones urgentes” deban ingresar al país “con fines de gestión empresarial”. Deben tener un salvoconducto consular. Pasajeros con visa diplomática u oficial expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Pasajeros con pasaporte diplomático u oficial. Todos los familiares deben ingresar a Chile como turistas.

Extranjeros no residentes que tengan un calendario completo de vacunación y estén empadronados en Chile con un Pase de Movilidad.

PARA VIAJAR A ESPAÑA

Los pasajeros completamente vacunados pueden entrar y están exentos de cuarentena y de presentar un resultado negativo de la prueba covid-19.

Además, cada pasajero debe prerregistrarse electrónicamente antes de la salida, los pasajeros no podrán desembarcar sin el código QR. Los viajeros deberán presentar un certificado de vacunación. El certificado/documento podrá solicitarse en diferentes puntos del viaje, lo que no se aplicará a los pasajeros que lleguen desde una zona de bajo riesgo.

La lista de países que España considera de riesgo por el coronavirus se revisa cada siete días (se actualiza el viernes), resulta aconsejable consultar, antes del viaje, la mencionada lista de países de riesgo. Piden el certificado que confirme que el titular ha recibido una vacuna contra el covid-19 (certificado de vacunación) o un certificado que indique el resultado de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa de covid-19 que se haya realizado el titular o un certificado que confirme que el titular se ha recuperado de covid-19 (certificado de recuperación).

Se aceptarán como válidos los certificados de vacunación expedidos por las autoridades competentes del país de origen. Tendrán validez a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta completa de vacunación. En estos momentos estas vacunas son las producidas por: Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra-Zeneca, Janssen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm.

VIAJAR A ALEMANIA

Los pasajeros completamente vacunados pueden entrar y están exentos de cuarentena y de presentar un resultado negativo de la prueba covid-19.

ENTRADA A CHINA

Se suspende la entrada de extranjeros titulares de un visado. Esto no se aplica a: nacionales extranjeros con visado expedido después del 28 de marzo de 2020 con el lugar de expedición fuera de China continental. No deben llegar desde Bélgica, Francia, India, Italia, Rusia y Reino Unido.

Como se ve las normativas y los requisitos cambian en forma permanente. A partir que los países logren la inmunidad de rebaño o de grupo, las medidas se irán flexibilizando. Las recomendaciones para viajeros es actualizar la información antes de cada viaje.