Consecuencias de la inversión en empresas estatales

Si un empresario invierte mal o administra mal su inversión, quiebra su emprendimiento y pierde el dinero que invirtió. Si el Estado invierte mal en una empresa o la administra mal no sucede lo mismo, ésta sigue funcionando generando pérdidas indefinidamente.

De este modo, las empresas estatales deficitarias empobrecen al país mientras no se las cierre, lo cual casi nunca pasa, ciertamente no en gobiernos estatistas como los del MAS, a diferencia de las empresas privadas que cierran el momento en que se constata su inviabilidad para no seguir malgastando recursos.