“Constitucionalmente pacifista ”

y… respetuoso de la madre tierra, de las mujeres, de la política de género, democrático y de las libertades de opinión y prensa, militante del pluralismo político, económico, cultural, autonómico, descentralizado y etcétera…

Y puse etcétera porque, todas las virtudes de la CPE, son de “ese tipo”; pudiéramos seguir, el texto constitucional “da pa´más ”.

En el parlamento, un par de diputados masistas agreden de manera pública (“chola de Camacho” (amante de) y “cara de hombre”) a dos diputadas y no pasa nada, el presidente de la Cámara (Jerges Mercado) no advierte ni llama al orden a sus compañeros, porque a lo mejor, sabe que, este pais podrá ser muy “muy”, pero, él es cruceño y no está puesto ahí para llamar la atención a los que, el relato los ha convertido en los primeros de la línea de ancestralidad y que él está ahí para ser el que firme y aprueba todo aquello que vaya contra Santa Cruz y punto.(el cuchillo para que corte, debe ser de la casa).

¿Por qué los parlamentarios masistas hacen lo que hacen? posiblemente porque haciendo “uso de su libertad individual”, el parlamentario que, además, es parte del manejo de la lógica “intercultural”, como si no lo fuéramos todos los habitantes del mundo, es hombre y, podrá haber igualdad en el país, pero, en su mundo, los hombres mandan, de ahí que no haya habido una sola mujer masista que los haya recriminado, porque el MAS es un partido machista. Así de simple.

Trato de entender por qué los parlamentarios masistas se dan la licencia de agredir de esa manera y vengo a concluir que hacen lo que hacen porque pueden, porque ellos son los portadores del “cetro” y portavoces del relato de país que construyen y construyeron con mentiras y abonado con sangre, desde que Evo Morales llegó al gobierno y ahora con Arce Catacora que se arroga víctimas ajenas, como la de una joven violada que ya se probó no es víctima de los bloqueos del paro de los 36 días, o del muchacho que, cuidando una rotonda se le arrancó el corazón, o del señor de Puerto Quijarro, cuyo hijo aseguró ante la policía y los medios que el señor fue víctima indirecta de una granada de gas que lo aturdió y cayó al suelo golpeándose la cabeza … pero, Arce quiere tener “muertos a favor” y se los construyeron, no importa si la pericia e investigaciones policiales dicen otra cosa… hay que hacer un cuento y tras de ello va el hombre que apenas gobierna el país que se va por un tubo a la mismísima mierda (derecho de expresión, constitucional).

Y eso es en el parlamento, donde el masismo está sumido en una violencia verbal de la que salen grandes verdades, como “corruptos”, “narcotraficantes”, “abusivos”, “traidores”, es decir, nada que no sepamos pero, esta vez se lo dicen entre ellos que se conocen bien y saben de lo que hablan; “tu ministro de gobierno es un narco”, le habría dicho Evo Morales a Arce Catacora, según Carlos Romero, que no se quedó ahí, sino que asegura haber hablado del tema con el “portavoz”, quien habría respondido que tenían información de aquello (no lo negó en su momento el señor Richter, el del saco rojo) y que Choquehuanca le habría prometido a él, encargarse de ello. Esas no son acusaciones a la ligera, son parte de una conferencia de prensa, es decir, preparada; el país merecía, en su momento, la explicación de parte del gobierno. El Ministro del Castillo sólo atinó a decir que Romero era un mal director de cine y retrucó acusando a Romero de narco y no lo encausa ni investiga. Estas idas y vueltas son una falta de respeto porque pareciera que el tema del narcotráfico y sus consecuencias no hubieran sido preocupación transversal del Estado; sea con relación al gobierno del MAS/Evo Morales y de este gobierno que nunca jamás aclaró lo ocurrido en Valle Sacta, donde el Cnl. Terán denunció protección de parte del gobierno de Arce, o el aeródromo Mundaka, si ponemos 2 ejemplos.

Y, aunque hay argumentos para seguir en este tema, lo que pretende este texto es hablar de la violencia instalada en el país como modo de vida; el viernes pasado, los narcotraficantes mataron a un policía e hirieron a otros; los narcos son dueños de extensos espacios en la Chiquitania, tienen pistas clandestinas a montones (que se las ve en Google, de donde hemos mostrado al menos una treintena) y el gobierno destruye una de vez en cuando… a la muerte de un Sucha.

La idea no es sólo hablar de narcotráfico sino de todo; de avasallamiento de tierras también, donde los “Interculturales”, la Única” y otras organizaciones de su tipo hacen y deshacen en tierras del oriente, desde los acuíferos en la puerta misma de la ciudad, donde el masismo los había puesto, pero no dio resultado por la reacción de la gente que ponía en riesgo la refinería y, fingieron un operativo, detuvieron a 13 cabecillas donde había 200 viviendas rústicas y dejaron libres a 187 otros asaltantes que, “dicen que fueron engañados”… como siempre, aunque ver su fiereza en los ataques queda muy claro que son parte de la banda; no fueron 13 los que quemaron las pampas de los Kim, eso es una verdad irrefutable; los 13 son los que aguantan más; recién detuvieron a otros 2; a este paso… en un año se va a desalojar todo, va a ser como la erradicación de coca, resiembran más que lo que erradican; los avasalladores volverán.

Y “otros interculturales” entraron a la propiedad el Trébol (Guarayos), completamente saneada por el propio INRA que, de acuerdo a lo que se sabe, desliza información sobre predios que aún no tienen sus papeles en orden porque la Institución es lenta (a lo mejor a propósito) y a otras… en Santa Cruz son 111 propiedades tomadas de 223 en todo el país. No es casualidad; es “causalidad”. ¡El ministro aseguró que “no podíamos convivir con avasalladores”! cuando hizo muy poco por lo de Las Londras. ¿Cambian discurso? Si, cambian como cambian de acciones de manera estratégica, necesitan parar un poco su locura violenta porque la economía está mal, porque no hay gas y el campo cruceño es vital para subsistir, hasta que se encuentre algo que lo reemplace y “todo volverá a ser como antes”, es decir, las tierras tomadas, los abusos a la orden del día.

Una observación para que se entienda mejor esto: Si el INRA sabe de tierras privadas que dejan una parte de monte intocada, para trabajarlas luego, como reserva de monte o lo que fuere e interviene y las revierte y esas las dan a los interculturales que las desmontan de inmediato; ellos sabrán si las ocupan, las alquilan o las venden, pero eso ocurre en tierras de la Chiquitania, lamentablemente los propietarios no pueden mantener espacios sin tumbar, no pueden preservar montes; después los llaman depredadores.

Pacifistas por Constitución… pero, llegamos a los casi 100 niños asesinados, en la mayoría de los casos por sus propios padres y no hablemos de feminicidios aunque el estado “pacifista” está tratando de instalar su relato social, comunitario y productivo, tratando de hacer que los departamentos se peleen entre si y, así le va a este pobre país.

Tal vez lo peor que se vio en estos días fue ver a Arce llegando a Cuba asegurando haber llegado a la “cuna de la revolución”, cuando tras de 63 años ya la cuna es vieja e inútil… y que es tiempo de mirar la cama ancha (país), donde puedan convivir todos, donde se imponga el crecimiento individual, donde haya biotecnología, donde haya progreso real; sin violencia. No es posible que un país que nunca descubrió nada significativo en tecnología se dé la “licencia” de revisar los “eventos” agroproductivos, como si no hubieran sido probado con éxito en sus respectivos países.