Construcción del ecosistema educativo para la transformación del futuro

La tecnología no se detiene vemos redes 5G instaladas en diversas capitales del mundo, pero en nuestra realidad aún no contamos con velocidad y acceso a internet, sin dejar de lado los altos costos, esto va en contra de esta base del ecosistema que requiere mayor inversión para poder llegar a un estándar con nuestros países vecinos, resaltando que las telecomunicaciones terminaron siendo un servicio básico. En este entendido al comprar un celular de última generación no puede tener un uso óptimo por el servicio que se proporciona, se asemeja a tener muy buenas intenciones con la educación, pero sin tener donde impartir la misma por su precariedad.