Construcción e importadores de insumos ya optan por el yuan

Lo dicho por el ministro, es refutado. Un empresario que realiza operaciones de importación de insumos e implementos agrícolas aseguró que la disponibilidad de dólares en el sistema financiero formal sigue siendo un caos y que conseguir divisa en el mercado ‘negro’ es más caro, lo que genera un efecto rebote en la estructura de costos de la empresa. “La disponibilidad de dólares no es inmediata en ningún banco, entonces que no mientan. No hay dólares, esa es la durísima realidad” puntualizó.