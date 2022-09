Consuelo, la ‘estafadora de Tinder’, había estado presa por otros engaños en Bolivia

Consuelo Rivero Hoyos, nació el 15 de octubre de 1982 en Santa Cruz. Es denunciada como la mujer de las mil y una estafas. Vive en Perú donde es noticia , pues se presentaba en Tinder como una mujer cerca a la perfección para conseguir lo que quería, estafar y obtener dinero. Una de sus víctimas principales en Perú, al final, confesó sobre ella que “fue una mala experiencia, una persona de las más malas que he conocido en mi vida”, aseguró Germán.

Documentos oficiales a los que accedió EL DEBER en Santa Cruz señalan que fue encarcelada un año por estafa a incautos con anticréticos, venta de motorizados y otros. Hizo meter preso a su pareja, otra de sus víctimas, un joven que llegó de Estados Unidos y cuando ella estaba en la cárcel de Palmasola hizo prevalecer sus atributos físicos, su elegancia y enamoró a los policías a cambio de que maten a su ex, pero al final el hombre salvó su vida porque fue escuchado por la justicia.

Como los estudiantes estaban necesitados de la vivienda, ella les dice: “Les firmaré un contrato diciendo que me están prestando dinero. Recibió $us 50.000. Cuando regresó Arauco, ella no estaba, se había ido a Cochabamba, donde se compró un departamento en el edificio Palmetto.