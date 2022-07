Contra reloj, ¿hasta cuándo?

Todo lo que estamos viviendo en Bolivia en estos días por la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda solo reafirma algo que venimos sosteniendo hace ya un par de años: parece que la mayoría de los bolivianos, en especial los políticos y dirigentes institucionales en general, ha nacido en 2022. Difícil encontrar otra explicación al error recurrente expuesto en cada una de sus actuaciones frente a un régimen que está en el poder hace ya 16 años: el de no lograr anticiparse a los golpes que va dando el régimen, limitándose a ser reactivos y, lo peor, sin ninguna o poca capacidad de evitar salir noqueados.

No hay duda que el tema Censo así lo demuestra. Acostumbrada a tomar decisiones contra reloj, esa mayoría de bolivianos -insisto, sobre todo los políticos y dirigentes institucionales- ha esperado nuevamente estar al borde del precipicio para lanzar gritos de auxilio y pedir con desesperación una mano, sogas o grúas para evitar otra caída al vacío. No otra cosa significa la improsivada convocatoria a un paro cívico, las marchas de protesta y las manifestaciones de todo tipo que circulan por las redes sociales. ¿Por qué esperar al anuncio oficial de una medida que se veía venir hace tiempo, como es la postergación del Censo, al menos hasta el 2024, para solo entonces salir a las calles y presionar al gobierno central?

Remarco lo de “al menos hasta 2024”, porque no es locura prever que la postergación puede ir más allá, como bien lo sugiere el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, en un análisis al que todos deberían prestarle más atención. Claro, si acaso hubiera la voluntad de romper esta absurda y cada vez más peligrosa costumbre de ir por ahí contra reloj, queriendo resolver entuertos que no tienen solución. Porque algo está muy claro a esta altura del partido: es imposible asegurar la realización del Censo en noviembre de este año, por más que haya paro, marchas o huelgas de hambre. Los tiempos ya no dan para ello.