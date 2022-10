Contra viento y marea, y casi siempre en solitario

Aclarar también que Santa Cruz no solo vende a la Comunidad Andina (CAN) sino a más de 80 países, explicando que la región pide agrobiotecnología para competir con monstruos graneleros como EEUU y el Mercosur, que sí la usan, mucho más ahora cuando nuestros socios andinos tienen Acuerdos de Libre Comercio con esos países por lo que la CAN ya está abierta a la libre competencia; además, que la subvención al diésel no es solo para el sector agrícola, que por cierto no es el primer consumidor, pero sí, quien prodiga de alimentos a Bolivia y el mundo; sin dejar de lado que en los años ´90 el Grupo Andino hizo un cálculo del Equivalente de Subsidio al Productor (ESP) en los cinco países miembros, viéndose con estupor que el sector agrícola cruceño, en vez de recibir apoyos estatales como en otras naciones, subsidiaba más bien, con su plata, la construcción de caminos, su mantenimiento, entre otras cosas.