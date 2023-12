Contrabando: una amenaza para la economía y la salud pública

Desde Cainco, a través del Centro Boliviano de Economía y el Observatorio Boliviano de Contrabando y Comercio Ilícito, se ha analizado el impacto de este delito en diversos sectores. Las cifras son alarmantes, indicando que aproximadamente cada año ingresan de contrabando: $us 550 millones en alimentos y bebidas, $us 576 millones en celulares y televisores, $us 60 millones en lubricantes de hidrocarburos, $us 162 millones en productos regulados por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud y $us 56 millones en cigarrillos. Estas categorías de productos de contrabando representan $us 1.404 millones que afectan a nuestras empresas, al comercio formal y a las recaudaciones del Estado a través de impuestos y tributos aduaneros.