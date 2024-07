Contrabando y crimen organizado

Si bien hay un avance de la mano de la CAN y del MERCOSUR en reconocer que el contrabando tiene una relación directa con el crimen organizado internacional y que este ilícito se constituye en un delito transnacional, aporto algunas consideraciones al respecto para el análisis. De acuerdo a expertos internacionales, Bolivia se sitúa como un “corredor del contrabando”, siendo que es un país casi obligatorio como ruta de diferentes productos de contrabando que circulan por la región, siendo el caso más significativo es el del cigarrillo que sale de Paraguay, pasa (y también se queda) por Bolivia y llega a Chile, Perú y otros. Sin embargo, es notable en el análisis de externos, la ausencia de un entendimiento de este fenómeno como un sistema que involucra factores más allá de lo económico y es que el contrabando es también socialmente significante y políticamente importante. Es así que cuando se habla de los efectos del contrabando se tiende a omitir la dimensión social de este fenómeno. Por ejemplo, en algunos territorios del país, el contrabando se ha constituido en un modo de vida para los bolivianos, es más, se estima que aproximadamente 2 millones de personas en el país viven del contrabando. Por otro lado, una encuesta realizada por la empresa Rodríguez Baudoin en 2023, muestra que 4 de cada 10 personas compra conscientemente productos de contrabando, siendo que 5 de 10 personas considera que el contrabando tiene un impacto negativo en la economía del país.

Entre los efectos políticos podemos nombrar el creciente poder que van teniendo algunos gremios asociados a esta actividad, un ejemplo son las marchas convocadas por los vendedores de ropa usada de contrabando exigiendo su legalización, siendo que, según este grupo, abarca a unas 300.000 familias. Entre los impactos políticos, diría yo, también se puede incluir un efecto en la reducción de las cifras de inflación, ya que cuando se pregunta al ciudadano que consume, no se le pregunta si es o no un producto de contrabando y a esto se le suma la reducción de sensación de desempleo, ya que quién es relevado de su cargo en el sector formal, puede moverse al sector informal (del cuál el contrabando se nutre) percibiendo que no ha habido un cambio en sus condiciones de empleo, a pesar de la existencia de una modificación en la calidad de éste.