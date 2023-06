Convictos, mercenarios, asesinos

No es muy difícil de entender, pero en el Ministerio de Relaciones Exteriores del (no) Estado Plurinacional no son capaces de desarrollar un análisis para tomar una posición que sirva para Bolivia y no para la ex URSS.

Ningún partido o grupo parlamentario ha manifestado claramente su apoyo a Ucrania. Parece que lo que sucede más allá de la región no es importante. No se organizaron talleres, conferencias de prensa, comunicados que orienten a la ciudadanía.