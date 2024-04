Conviértase en opinador económico

Me siento halagado por las preguntas y requerimientos sobre temas de desarrollo económico, porque me permiten desarrollar mi vocación de profesor e investigador. Y también me permite compartir mi pasión por los libros.

El planeta internet. Creo que se puede conocer más sobre las ciencias sociales, en general, de la economía, en particular, en centenas de sitios Internet y ahora, también en la inteligencia artificial. Aquí seré breve y me remitiré a recomendar los cursos de economía que hay en Coursera, EDX y Khan Academy. La mayoría son muy buenos y hay muchos gratuitos. Por supuesto, cualquier Inteligencia Artificial (ChatGPT, Géminis, o Copilot) con preguntas de calidad, también puede ser una buena manera de incursionar, en las buenas y malas, artes de la ciencia económica.

Desde muy joven he desarrollado un fanatismo, solo domado por las restricciones presupuestarias, por los libros en general y en particular, por supuesto por los libros de economía. Todavía considero que una manera elegante y efectiva de aprender cualquier materia es acariciando un libro. Saboreando cada página, sintiendo el olor a tinta y papel y en algunas veces resaltando, con cariño, las ideas más fantásticas. Por supuesto, me encantan las librerías y las bibliotecas que son la patria de los libros. Así que me explayaré un poco más en recomendar algunos libros para dar los primeros pasos en las avenidas de la economía. Las primeras avenidas a seguir son, por supuesto, los manuales de economía, también conocidos como libros textos, dónde están condensadas y de manera muy bien organizada, inclusive pasteurizada, los conceptos de economía, generalmente, dividida en micro y macroeconomía.