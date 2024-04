Cordillera y el futuro turístico del Chaco

El Chaco es un área territorial compartida con Argentina y Paraguay; es un ecosistema que tiene exigencias y condiciones en función de la geografía, la organización, producción y cultura. En el lado boliviano, sus habitantes dicen que “en el Chaco no hay sequía, lo que no hay es agua”, condicionando la producción agrícola y ganadera a los 400 mmc de lluvia al año. Esto a obligado al desarrollo de tecnologías que aproveche la humedad y realice la siembra de agua para que sobrevivan personas, animales y vegetales.

La primera cualidad está expresada en la combinación cultural étnica combinada con la sociedad nacional. La relación no ha sido pacífica desde tiempo de la colonia al habérsele declarado la guerra en nombre del rey por la belicosidad e insurgencia que acompañaba a los chiriguanos/avas/guaranís. En la república, el recuerdo de Kuruyuki forma parte de los momentos humanos lacerantes que debemos superar sin olvidarlos para que no se produzcan nuevamente. Hoy, el Chaco ha realizado su trabajo histórico y todos, maduramente, están en un trabajo inteligente de aproximación.

La segunda está marcada por un evento no del todo visibilizado que, sin embargo, es parte de los relatos de las noches, la Guerra del Chaco. Aunque es nombrada, no forma parte todavía de una manifestación cotidiana, ya no para recordar el enfrentamiento, sino para recoger un escenario bélico que posicionó tres consecuencias definitivas para Bolivia: el reconocimiento de la construcción nacional fundida en “las arenas candentes del infierno verde del chaco”, la presencia boliviana en el Río Paraguay para salir al Atlántico, y el afianzamiento de la zona petrolera gracias a las cuales hemos sobrevivido como Estado.