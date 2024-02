Cordón ecológico y mercado Mutualista: dos horrores que el Gobierno municipal debe resolver

Son muchos los temas que se han venido acumulando desde hace ya varias gestiones municipales, temas que habían sido identificados y debidamente priorizados en el PLOT de 2005 pero los cuales no han sido enfrentados o han sido dejados a medias.​

Podríamos mencionar temas como el Centro Histórico, el drenaje pluvial, el sistema de abastecimiento popular (mercados) la movilidad urbana en especial el transporte público, la formación y participación ciudadana, la mejora de la gestión pública etc

Gracias a esas medidas, hoy Santa Cruz presenta una imagen increíble: junto a la zona mas cara, el “triangulo de oro” que llega al cuarto anillo, se aprecia una enorme zona verde y boscosa (por lo menos eso es lo que presentan los drones, las fotos google no tanto) que deja asombrados a los urbanistas que nos visitan ¿cómo lo han logrado? nos preguntan.

Pues bien, ese tesoro ambiental y natural está destinado a desaparecer si el gobierno municipal no define claramente esa zona, llamada también “cordón ecológico, ¿es toda pública, o es privada? Se expropiará o solo se establecerán medidas de protección, ¿qué usos estarán permitidos? Todas esas preguntas las responde un Plan bien hecho, con adecuada zonificación y definición de propiedad, usos y restricciones, cosa que increíblemente el gobierno municipal no ha podido hacer hasta hoy, obviamente por presiones.

El segundo caso es sobre los terrenos del mercado mutualista, mercado para el que se expropiaron 4.5 hectáreas hace casi 40 años, habiéndose pagado una buena parte de los mismos, como consta en documentación existente en los archivos. Pues curiosamente, después de 40 años aparecen propietarios que no existían en la época, reclamando por la totalidad del terreno expropiado, incluyendo lo ya pagado, y además reclamando por primera vez después de todo ese tiempo. Me pregunto: usted esperaría cuarenta años para reclamar un derecho? no, lo hubiera hecho en ese entonces, verdad?