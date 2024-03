Corporativismo, populismo y centralismo en el tramo final de Arce

No hay dónde equivocarse, Evo Morales y Arce, son parte de ello, como un mejunje de todo lo que destruye países: democracia política formal, libre empresa y asociación; libertad de prensa y de expresión, propiedad privada y sociedades democráticas; eso es el modelo de gobierno del “revolucionario Arce”; todo eso ya se probó en los países “sigloveintiuneros” y hay que ver cómo les está yendo.

Claro, no fue Arce el que refundó el populismo en Bolivia, fueron los impulsores del “experimento Laclau”, impulsado por García Linera quien convenció a Evo Morales de la necesidad de “re-institucionalizar” la relación Estado-Movimientos sociales y populares, entiéndase obreros-campesinos y otras expresiones sociales, mujeres indígenas, organizaciones campesinas e interculturales del mismo tipo y otras afines a las que mantuvieron a su servicio, dándoles la sensación de detentar poder y, sobre todo, permitiéndoseles asaltos de propiedad privada o manifestaciones radicalmente autoritarias en defensa del que ellos entendían y consideraban era “ su poder”.

Arce no ha demostrado tener una sólida formación política ni asesores que le den insumos acerca de cómo articular un poder que vaya más allá de las alianzas corporativas realizadas; el gobierno compra votos de disidentes “opositores” en diputados pero no logra consolidar poder, de manera tal que en algún momento las compras pueden convertirse en “gasto inútil”, si no logra, como se está viendo, votos en el senado para mantener el poder de los auto-prorrogados, que serían quienes logren anular al senado y asamblea legislativa en el cerco judicial que se tendió hace rato.