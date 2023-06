El tipo penal de corrupción de menores no tiene resultados materiales, sino sólo consecuencias formales, es decir, no es necesario probar que la víctima ha sido efectivamente corrompida. Ya que, sólo es necesario probar que las acciones del autor sean suficientes para lesionar su moral sexual. Considerando que estamos ante un delito formal y de peligro, que no exige el acaecimiento de un resultado para la tipicidad penal.