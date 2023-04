Cotas, víctima de la impunidad

Huber Gil ya admitió su culpa y fue condenado a 4 años de cárcel. Los otros tres continúan en el juicio. Si se hizo justicia, no lo sabemos. Lo que no se hizo fue reparar el grave daño a la cooperativa, porque el dinero no volvió a la administración y la empresa está lastimada: la calidad del servicio está muy disminuida porque hay menos personal y el que existe denuncia estar impago hace 10 meses; la fuga de socios y clientes ha sido sostenida y ya no cuenta con dinero para pagar proveedores y ser competitiva.