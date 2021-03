Covid-19 en Bolivia: ya se aplicaron más de 97.000 dosis de vacunas y coordinan el plan masivo

Escucha esta nota aquí

El Gobierno espera alrededor de dos millones de vacunas anticovid este mes, por lo que se prepara el plan para la vacunación masiva. Hasta el momento se han aplicado 97.120 dosis de vacunas Sputnik V y Sinopharm en todo el país

Las próximas dosis en llegar, según el Gobierno nacional, serán las del sistema Covax. El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, anunció que se prevé para la semana del 23 de marzo, al menos un lote de 228.000 vacunas Oxford-AstraZeneca.

Álvaro Terrazas Peláez, viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, informó que hasta el momento se han aplicado 97.120 dosis de vacunas anticovid en todo el país, de las cuales 87.795 son Sinopharm y el resto, Sputnik V.

Terrazas adelantó que esta semana se espera habilitar la plataforma para que las personas puedan registrarse para acceder a la vacunación. Dijo que el registro que levanta la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra será tomado en cuenta, porque se ha coordinado para que las bases de datos sean compatibles.

El viceministro Terrazas explicó en el programa ¡Qué Semana¡ de EL DEBER Radio, que en los próximos diez días se espera la llegada de 100.000 dosis Sinopharm, que se sumarán a las 1,7 millones de dosis Sputnik V que, de acuerdo al contrato, deben llegar hasta finales de marzo.

Detalló que en el registro que se prevé habilitar se colocarán los datos y el número de contacto de la persona, pero recién en el momento de la vacunación se presentará el certificado que acredite la enfermedad de base que se declare, como: diabetes, cáncer, hipertensión, entre otras.

Explicó que para recibir la dosis los adultos mayores deben presentar la cédula de identidad y los que tienen enfermedades de base deben mostrar algún documento que certifique la patología en el momento de la vacunación.

Proyectó que prevén cubrir a la población de riesgo hasta mediados de abril, y a partir de mayo se llegará a la población en general.

El ministro de Salud, Jeyson Auza Pinto, informó que el proceso de vacunación avanza satisfactoriamente, ya que se están aplicando en promedio 10.000 dosis diarias, pero las autoridades sanitarias contemplan triplicar el número para acelerar la inmunización.

Sedes y Gobierno se reúnen

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, indicó que inicialmente se esperaba que después del 14 o 15 de este mes lleguen más vacunas al departamento para iniciar la vacunación masiva y para hoy tienen previsto una reunión con el Viceministerio de Vigilancia Epidemilógica, en la que esperan que confirmen las fechas.

“Tenemos una reunión con el Viceministerio de Vigilancia Epidemiológica, hemos venido insistiendo en este encuentro para ver el tema de la micro y macroplanficación de la vacunación masiva. Esperamos que mañana (por hoy) nos den las fechas. Calculamos, con los tiempos que nos habían indicado, que después del 14 y 15 podríamos tener una mayor cantidad de dosis. Vamos a exigir tener datos exactos, pues de lo contrario, no podemos ajustar nuestra planificación”, dijo Ríos.

El director del Sedes agregó que hasta la fecha ya se ha aplicado la vacuna anticovid al 50% del personal de salud.

Ayer se procedió a la apertura de un cuarto centro para la vacunación de los funcionarios de salud. Se trata del Centro de Especialidades Médicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) que dispone de cinco puestos de vacunación y una capacidad para la aplicación de unas 500 dosis por día.

Se espera que este espacio sirva para la vacunación masiva, al igual que otros centros que se habilitarán en distintas zonas de la ciudad. “De esta manera estamos viendo los lugares para iniciar la vacunación masiva una vez que lleguen las dosis. Son casi 4 millones las que hemos pedido para Santa Cruz”, dijo Ríos.

El gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, precisó que ya se han aplicado 25.000 dosis de la vacuna Sinopharm, lo que significa cerca del 50 por ciento de la primera dosis para todo el personal de salud del departamento.

Detalló que en la reunión de hoy con el personal del Ministerio de Salud se hará una evaluación de las dosis aplicadas, de las estrategias a continuar y se hablará de posibles fechas para abrir la inmunización a la población en general.

Con las más de 145.000 dosis que han recibido, terminarán de inmunizar al personal de salud y quedará un saldo para las personas con enfermedades de base; sin embargo, la inmunización a este sector de la población arrancará cuando se asegure una mayor cantidad de dosis.

Las dosis de Sinopharm también se aplican en los centros de provincias al personal de salud.

Nuevas recomendaciones

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) emitieron ayer una nueva guía para las personas vacunadas contra el Covid-19 y sugieren que pueden visitar de forma segura a otras personas vacunadas y pequeños grupos de personas no vacunadas en algunas circunstancias.

La guía señala que las personas inmunizadas pueden visitar a otros vacunados en interiores sin máscaras ni distancia física.

También pueden visitar en interiores a personas no vacunadas de un solo hogar sin máscaras ni distancia física, si las personas no vacunadas tienen un riesgo bajo de contraer una enfermedad grave.

Asimismo, podrán omitir la cuarentena y las pruebas si han estado expuestos a alguien que tiene Covid-19, aunque sugieren monitorear los síntomas durante 14 días.

No obstante, quienes han recibido la vacuna tienen que usar barbijo y mantener la distancia cuando están con personas que tienen mayor riesgo de contraer Covid-19 grave, o si la persona no vacunada tiene un miembro de la familia que tiene un mayor riesgo.

Además, esta recomendación debe aplicarse cuando se visite a personas no vacunadas que provengan de varios hogares.

También las personas vacunadas deben mantener las precauciones básicas en los espacios abiertos.

Las recomendaciones de viaje de los CDC no han cambiado para los no vacunados. Las pautas aún dicen que con un alto número de casos, los CDC recomiendan que no viajes en este momento.