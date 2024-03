Crapuzzi ya cobra por el terreno del Mutualista sin que se dirima la propiedad

Andrés Ritter, abogado de una parte de los comerciantes, la que no está de acuerdo con la demanda de Crapuzzi, apuntó a que ya hay contratos con gremiales y asociaciones, ya que se ha estado recibiendo dinero.

“Se están firmando compromisos de venta a ciegas, sin establecer precio. Es estafa lo que hacen porque Crapuzzi accionó (en la Sala Constitucional Tercera) ya que no tiene el plano, no tiene catastro”, cuestionó.

Por su parte, Waminqa Serrano, abogado de Crapuzzi, admitió los cobros, y dijo que no es delito. “Tenemos la propuesta de seis asociaciones con las que hemos firmado el acuerdo de compra - venta cuando se consolide el derecho propietario. Crapuzzi es dueño y no lo van a poder negar”, aseguró.

Sobre el precio de los puestos, Serrano recalcó que ya dijo públicamente que los gremiales deben establecer sus avalúos. “No hay nada oscuro, es un acuerdo civil entre partes, no estamos sonsacando”, insistió.

Fue precisamente una de estas PIE de Fernández la que en enero de 2013 se respondió de manera errónea, cuando dos direcciones concluyeron que no existía documentación que respaldaba el derecho propietario del Municipio sobre el Mutualista.

Entre otras preguntas, se le consultó sobre los motivos que impulsaron sus dos PIE en 2022, cuando aún no se discutía en el ámbito legal el derecho propietario del Mercado Mutualista.

Asimismo, se le preguntó si en algún momento cuestionó las respuestas de las direcciones de Bienes y de Expropiaciones, que dejaban a la deriva el derecho propietario de estos terrenos, considerando que son parte de la argumentación de Crapuzzi. Hasta el cierre de edición no había llegado la versión de Fernández.

Alusiones de ida y vuelta, sin acciones

En varias oportunidades, la presidencia del Concejo ha dejado en claro que no participó en la sesión que abrogó la 417/2016; sin embargo,

hasta la fecha no se realiza un control de legalidad de la norma que anuló la Ley 417,

y tampoco se abre el paraguas normativo para que el predio del mercado Mutualista sea municipal otra vez. No se trata la propuesta de ley de Alberti, pero la abrogación de la 417 se hizo en menos de 24 horas.