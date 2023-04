Crece el número de ambulancias y anuncian controles para regularlas

Aunque no se han dado a conocer estadísticas oficiales, se estima que en lo que va del año Tránsito ha atendido tres accidentes donde las ambulancias han sido protagonistas por imprimir altas velocidades para llegar primero, pero consideran que en los dos últimos años estos hechos han sido recurrentes.

Al respecto, el director departamental de la Unidad Operativa de Tránsito, Carlos Oporto, explicó que, según la Norma Nacional de Ambulancias Terrestres, la mayoría de las unidades que operan en la capital cruceña están de forma irregular, porque no cumplen con los requisitos y no han realizado o completado sus trámites.

El jefe policial señala que hay empresas que no han adecuado las estructuras de los motorizados y solamente se conforman con retirar los asientos para que entre una camilla.