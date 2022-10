Crece importación formal y contrabando de productos pese a conflictos sociales

Un recuento del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), refleja que de enero a agosto de este año -es el último periodo oficial disponible-, la importación de artículos navideños al país alcanzó los 486.601 kilogramos brutos, por un costo de $us 1.141 millones, dígitos que, comparado con igual periodo de 2021, implica un incremento del 183% y un 181% en volumen y valor, respectivamente.

En la categoría de bebidas alcohólicas se reproduce igual tendencia. En los ochos primeros meses del año, las compras externas del país totalizaron 5.776.338 kilogramos por un importe que supera los $us 12,7 millones. Estas cifras representan un crecimiento del 30%, tanto en volumen como en valor. En lo que corresponde a la clasificación juguetes, según las cifras del IBCE, Bolivia se anotó una importación de 7.991.744 kilogramos valuada en más de $us 18,5 millones, cuyo porcentaje es del 18% y un 13% más en volumen y valor, respectivamente, comparado con el lapso enero-agosto de 2021.

De acuerdo con el boletín Estadísticas de Comercio Exterior (Comex) del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta agosto de este año el saldo comercial de Bolivia registró un superávit de $us 1.157 millones. Las importaciones en igual lapso de tiempo aumentaron un 46%, alcanzando $us 8.354 millones, cifra mayor en $us 2.636 millones a la registrada en igual período de 2021.