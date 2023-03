Creemos enfrenta división con cuatro facciones y su líder pelea con la justicia

“Yo no hablé de cuatro bloques, sino que la alianza se había fraccionado de cuatro maneras. Unos colegas parlamentarios que se los identifica como de UCS, luego me retiré yo solo, y también se retira otro grupo de diputados que vienen a ser seis y se queda otro grupo con Camacho. Todos somos de la alianza Creemos, pero con una división ”, sostuvo el diputado Richard Ribera, recién posesionado presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz.

“Yo no tengo pruebas, ni nada por el estilo, pero es lo que se murmura de manera muy fuerte y por lo que vemos, bueno no tenemos gobernador y al no tener gobernador el pueblo se llena de incertidumbre”, aseguró.