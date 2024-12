Creer o no creer en el Gobierno en el 2025

Las personas que toman decisiones calculando valores esperados, tenderán a creer en Dios, pues el valor esperado de creer es mayor al valor esperado de no creer; este famoso planteamiento de Pascal recibe el nombre de la Apuesta de Pascal (Pascal’s Wager). Por su puesto, el planteamiento se lo puede analizar desde el punto de vista de los costos, más que desde los beneficios, en el que el papel de la aversión al riesgo es más significativo, puesto que los costos de no creer son infinitamente más altos que la opción de creer.

Ahora, el Gobierno en el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 establece como supuestos una inflación de 7,5%; sin embargo, también autoriza prestamos del Banco Central a favor del Ministerio de Economía a través del Tesoro General de la Nación, para financiar sus obligaciones de corto plazo, esto significa una mayor emisión monetaria, a su par autoriza colocar bonos soberanos por USD 3.000 millones para libre disponibilidad, dado el riesgo país de Bolivia y las condiciones externas estos bonos serían muy caros, además no se tiene claro el uso de este dinero, pero dado que el PGE autoriza al BCB poner en garantía las reservas de oro, el dinero de los bonos no estaría destinado a tratar de equilibrar el mercado cambiario. En conclusión, el PGE solo avivaría más la inflación en el 2025.

Bajo este panorama le propongo la siguiente apuesta: 1) Creerle al Gobierno y a su inflación estimada, si en verdad logra contener la inflación, usted, amable lector, no asumirá ningún costo, 2) No Creer en el Gobierno, si en los hechos controla la inflación, tampoco asume ningún costo, 3) No Creer en el Gobierno, si la inflación se dispara, el hecho de no creer presupone que debe tomar medidas como abastecerse, priorizar gastos e inversiones y, 4) Creer en el Gobierno, si en el 2025 no se controla la inflación, usted, asumirá todo el costo.