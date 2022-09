Criminología mediática

Es lamentable lo que está sucediendo hoy en día, situación que se agrava más cuando el caso se vende como pan caliente en los titulares de la TV. Un ejemplo, el reciente caso de corrupción en la Gobernación, que dio inicio a la cacería de brujas contra los parientes del médico prófugo. Valga la aclaración, no estoy asumiendo defensa técnica del caso y en lo personal no me termina de convencer la actual gestión de la Gobernación. Sin embargo, no es correcto lo que está sucediendo en ese proceso penal. Considerando que los delitos son personales.