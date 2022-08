Crisis multidimensional exige medidas polifuncionales

Todos los órganos multilaterales en particular los organismos financieros internacionales, coinciden en que ya confrontamos una crisis multidimensional, como una especie de fuerte tormenta de vientos cruzados en alta mar o una severa turbulencia en las alturas, donde las circunstancias ya exigen salir lo menos dañado posible logrando que la nave resista con toda su tripulación y pasajeros a bordo. Esto, que pareciera una obra de suspenso, es una realidad económica irrebatible ante los acontecimientos de los que somos testigos en el contexto interno y externo.

La tercera faceta de la crisis es medio ambiental originada en la aceleración del cambio climático que trae consigo sequías graves y prolongadas, periodos de estiaje (baja en las aguas de los ríos) que imposibilitan uno de los más importantes transportes como el fluvial; incendios forestales por altas temperaturas en la Amazonia, el Oeste de Estados Unidos, Australia, etc. mayores deshielos de los glaciares afectando la fauna marina. Todo esto agrava la crisis alimentaria global. Finalmente, y no menos importante es la crisis política y social que confrontan en particular los países con democracias menos consolidadas, que vivimos en perenne conflicto social agravado por el narcotráfico, inseguridad, informalidad, contrabando, desempleo. Esta situación desemboca en recurrentes crisis que inviabilizan la gobernabilidad en muchos casos y provocan cambios traumáticos que dañan la democracia.