Crisis política en Perú traba el flujo de carga de exportación y de buses

Según la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones (Cadex), Perú es el segundo destino de las exportaciones no tradicionales de Bolivia. En 2021 se exportaron $us 608 millones con destino a este país.

Expresó que el comercio bilateral de exportación e importación con Perú genera en promedio de $us 6 millones por día. Una unidad detenida significa en promedio $us 150 por día en viáticos. “En lo que hace a los exportadores, existen cláusulas por incumplimiento que estipulan castigos económicos, y para el caso de cargas que no llegan a puerto a tiempo, el caso del ‘demourrage’ que, dependiendo del barco contratado, puede significar hasta $us 25.000 por día de demora para el embarque; otro tanto sucede con los importadores, a quienes se les corta su cadena de distribución, ocasionando problemas en el comercio interno”, apuntó Rodríguez, al denotar que la secuela de una situación de este tipo puede provocar la pérdida de clientes y mercados externos.