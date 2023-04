Crisis por partida doble

El magisterio vive días convulsos, con huelgas de hambre, sin clases, sin diálogo fructífero y cada semana más movilizado. A pesar de que el ministro de esta cartera señale que se está politizando el conflicto, no argumenta ni propone soluciones de fondo. Mientras el calendario académico está en riesgo, la intransigencia gana la batalla en desmedro de los jóvenes estudiantes con consecuencias poco alentadoras. En tanto la educación boliviana se derrumba, aumenta la incertidumbre y profesores y autoridades educativas se culpan mutuamente. ¿Cuándo habrá acuerdo? ¿es irreconciliable esta relación? ¿No habrá que hacer cambios de actores que al fin escuchen al otro y así avanzar para resolver el conflicto? El derecho a la educación se está incumpliendo y seguramente el año escolar deberá ampliarse generando múltiples problemas económicos, psicológicos y de malestar en las familias bolivianas.

También la salud es un derecho constitucional que no se respeta en Bolivia. La falta de inversión, recursos, políticas públicas serias, personal médico, implementos y medicamentos es moneda corriente en la mayoría de los centros médicos arrojando deprimentes indicadores en el sector. Surgen otras interrogantes para que respondan los niveles que corresponden en cada caso. ¿Son estos los representantes correctos en llevar a cabo las políticas sanitarias que Bolivia necesita, donde se garantice algo tan básico como el acceso a la salud? La salud no es moneda de cambio en cada proceso electoral. Llama la atención que no se planifiquen estrategias para combatir enfermedades como el dengue, la chikunguña, la fiebre amarilla, que proliferan en determinadas épocas del año. La colaboración del ciudadano es fundamental para lograr eliminar o al menos mermar la tragedia de fallecimientos que pueden evitarse. La vacunación debe ser una obligación desde la inscripción en los colegios, pero la dejadez se impone y en el futuro se lloran las consecuencias.