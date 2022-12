Critican a jefe del Ejército por afirmar que aplacará los aprestos separatistas

Este discurso le valió críticas y tildaron sus palabras como “peligrosas” por el amedrentamiento ejercido hacia los cruceños. No solo eso, lamentaron que sus declaraciones tengan tintes “partidarios”. Desde otras regiones, los cívicos iniciaron desde hoy una campaña pre federal y le recordaron al primer mandatario que hay abandono de las regiones y que el centralismo ya no es eficiente.

“¿Qué lecciones nos deja la pérdida territorial del Acre? La más importante. El federalismo muy fácilmente puede llevar a independencia y esto a la creación de nuevas repúblicas, seguidamente a la anexión de estas potencias regionales. No se puede interpretar de otra manera, las oligarquías dirigidas por logias cuyo único interés es de lucrar con nuestros recursos naturales para beneficio particular y personal en desmedro del pueblo boliviano”, afirmó.

En respuesta, el gobernador Luis Fernando Camacho dijo que “ la unidad de la patria no se logra con discurso s, sino con democracia, con libertad y con gobiernos que respeten las leyes y no aspiren a perpetuarse en el poder a toda costa, utilizando la justicia y persiguiendo a la oposición”.

“El federalismo que nosotros promovemos desde 1941 no es por querer separarnos, sino porque no nos hace caso el Gobierno central a nuestras demandas que hemos tenido de siempre. Si no te hacen caso y eres un hermano que da todo a Bolivia, ¿qué se puede esperar? Hemos llenado las arcas del Estado, seguimos en la pobreza. ¿Quién se lo agarra todo? El Gobierno centralista y no nos dan ni para aeropuerto. Siempre nos han relegado y tenemos que pensar en una administración coherente y eso es el federalismo”, reclamó la presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz.