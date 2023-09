Critican al alcalde por pintar con los colores de UCS las losetas del centro y El Arenal

“Hay problemas que tienen que ver con la resiliencia y otros, como la inseguridad, la proliferación de boliches, las casonas que se están cayendo, pero que no se los atiende, y justo en el mes de septiembre aparecen con esta obra que no sirve de nada a los vecinos, al contrario, está afeando las losetas”, manifestó.

Su colega de bancada, Federico Morón, coincidió con Medrano. “Es lamentable ver que la ciudad justamente en septiembre se disfrace con los colores políticos partidarios del alcalde. Es cuestionable que se use recursos municipales para ello”, indicó.

Por su lado, el representante de los vecinos del centro, Jorge Guido Landívar, observó la improvisación y el gasto en trabajos que, para él, no aportan a la revitalización del centro.

Según Landívar, la comuna tiene un presupuesto de Bs 700.000 para la recuperación del centro cruceño, pero lo que se está haciendo no tiene nada que ver con eso ni con las necesidades de esa zona.

Humberto Parra, también residente de la zona, reclamó que el proyecto no fue socializado con todos los vecinos y también cuestionó el gasto. “Se está gastando plata en obras que pueden ser necesarias, pero no urgentes. Pintar las calles no sé si será más urgente que dotar de remedios a los hospitales o mejorar la seguridad ciudadana”, complementó.