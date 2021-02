Critican mensaje de Choquehuanca en el debate legislativo

Escucha esta nota aquí

La oposición cuestionó al vicepresidente David Choquehuanca y le dijo que el indulto aprobado en la Asamblea no corresponde con su mensaje conciliador de cuando fue posesionado en el cargo. El mandatario respondió que lo malinterpretaron y que hablaba en general.

En sus palabras, en ese acto señaló que “los bolivianos debemos superar la división, el odio, el racismo, la discriminación entre compatriotas, ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no más judicialización de la política”.

Prometió además: “Ya no más abuso de poder, el poder tiene que ser para ayudar, el poder tiene que circular, el poder, así como la economía, se tiene que redistribuir, tiene que circular, tiene que fluir, así como la sangre fluye dentro de nuestro organismo, ya no más impunidad, justicia hermanos”.

El diputado por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, se dirigió a Choquehuanca en la sesión del viernes y le recordó sus palabras: “Usted señaló que cuando el político se corrompe solo quiere quedarse en el poder a toda costa, ese ha sido el origen de lo ocurrido en el país. Fue el expresidente Evo Morales con la manipulación al TCP para quedarse en el poder a toda costa. Por esa manipulación negó todo el Estado”.

Subrayó que los hechos de Senkata deben ser indagados, pero también los otros, la quema de los buses PumaKatari, y casas de activistas y periodistas. “Le aseguro que este será solo el decreto de la impunidad de estos hechos de violencia, es la antesala de una nueva guillotina, ustedes no quieren la paz, sino quedarse en el poder”.

Luego le recordó que si el MAS realmente quisiera el reencuentro, lo primero que debiéramos hacer es remover a los jueces y fiscales. “No hay muertes que valen más y otras que valen menos. Solo algunas valen, y otras no”.

Tras la intervención, Choquehuanca señaló que ante la alusión, estaba obligado a responder lo que había señalado Alarcón.

“No me hagan decir lo que yo no he dicho, nuestro pueblo nos mira, nos observa a todos nosotros. La mentira nos hace mucho daño. Nuestra lucha es contra la mentira, la calumnia, la descontextualización provocada por algunos medios de comunicación que interpretan todo como les da la gana y eso no puede ser”.

Aseguró que cuando se refirió en el discurso que leyó a la lucha contra la corrupción, “di un mensaje global, no a una persona en particular. Quedarse o no en el poder, no depende de nosotros, depende de nuestros pueblos que nos juzgan”, aseveró.

Luego aludió a la victoria del MAS en las urnas. “El que decide de manera soberana quiénes serán sus autoridades, quiénes serán diputados, senadores, presidentes, vicepresidentes es el pueblo”, especificó . Le dijo a Alarcón: “Hay que ser responsable, les llamo a la reflexión, nuestros pueblos necesitan líderes y autoridades honestas. Si actuamos de manera correcta, y pertenecemos a una organización política, seguramente esta recibirá el apoyo de la gente. Ya han despertado nuestros pueblos, los llamo a la reflexión de que vayamos por el camino de la verdad”, manifestó.