Crónica de un día de furia en Sucupira

Alcancé al apresurado bólido casi al llegar a la rotonda del mural de Melchor Pinto. El conductor era un hombre de mediana edad, iba de gafas oscuras, vestía una camisa crema holgada de manga corta que dejaba ver su fornido brazo derecho colgando de la puerta, su mano suelta casi rozando el piso y la izquierda apoyada al volante del coche. He visto antes esta forma de manejar y siempre he pensado que cualquier rato alguien podría quedarse manco. Pero, hasta donde tengo conocimiento, los muchos que andan con la aleta al viento, todavía conservan ambos brazos. No conozco una estadística de mancos por accidentes automovilísticos. Quizás una hipotética pregunta del Censo, que el INE no realizará, podría ser: ¿cuántos brazos le quedan a usted?